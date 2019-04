Verheugen: Vstup Česka do Evropské unie překonal očekávání

Vstup České republiky i dalších zemí střední a východní Evropy do Evropské unie překonal podle bývalého eurokomisaře pro rozšíření Güntera Verheugena očekávání. Německý politik sice připouští, že v posledních letech ani Česko nezůstalo ušetřeno populistické vlny a bizarních politiků, není to ale nic, co by výsledky historického kroku z 1. května 2004 výrazně změnilo. Verheugen takové přesvědčení vyjádřil v rozhovoru s ČTK u příležitosti nadcházejícího 15. výročí vstupu Česka do EU. Verheugen, který o Češích mluví jako o mistrech světa ve skepticismu, má navíc za to, že tento vývoj lze jen částečně spojovat s osmadvacítkou, souvisí podle něj mnohem spíše s globálními změnami, strachem z budoucnosti a odporem k establishmentu.