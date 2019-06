Veřejnost známkovala ministerstva, v průměrů dostala trojky

Ministerstva, Úřad vlády ČR a prezidentská kancelář dostaly od veřejnosti na vysvědčení za poslední rok většinou v průměru trojky. Vyplývá to z květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM). Nejlepší hodnocení ze všech úřadů získalo ministerstvo kultury, které dosáhlo průměrné známky 2,77, a ministerstvo obrany s průměrnou známkou 2,79. Nejhorší hodnocení obdrželo ministerstvo dopravy, průměrnou známku 3,54. Lidé měli v průzkumu udělit úřadům na základě činnosti za posledních 12 měsíců známky jako ve škole. K nejlepší známce při hodnocení sáhlo pouze velmi málo dotázaných. Podíl jedniček se pohyboval u jednotlivých úřadů jen od dvou do sedmi procent. U pětek byl rozptyl mezi úřady větší. Podíl udělených nejhorších známek se u jednotlivých institucí pohyboval od pěti do 18 procent. Nejvíce pětek dostalo ministerstvo dopravy a těsně za ním byla kancelář prezidenta, u které podíl pětek dosáhl 16 procent.