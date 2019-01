Velvyslanec Sečka: Firmy by měly hledat obchodní možnosti po brexitu

České firmy by se neměly soustředit pouze na okamžik brexitu, ale začít hledat i nové příležitosti k obchodu s Británií poté, co se situace po jejím odchodu z Evropské unie uklidní. V rozhovoru s ČTK to řekl český velvyslanec v Británii Libor Sečka, podle kterého mají české firmy co nabídnout zejména v oblasti moderních technologií. Česká ambasáda v Londýně se podle něj snaží moderní české technologie podporovat pořádáním tematických dnů. Vyjádřil také naději, že brexit nic nezmění na přístupu britských úřadů k českým studentům, kteří studují na tamních vysokých školách. "Ani univerzity, ani ministerstvo školství, ani britské elity nemají zájem, aby se něco vážného v otázce studentů měnilo," dodal.

Ambasáda v Londýně se nyní snaží co nejlépe informovat české občany v Británii o situaci kolem brexitu a pomůže jim i s přípravou na situaci poté, co Británie EU definitivně opustí. Bude se na tom podílet i nový generální konzulát v Manchesteru. Velvyslanec také uvedl, že v souvislosti s brexitem vzrostl zájem Britů o české občanství. Na ambasádu se podle něj obrátilo zhruba 150 lidí, kteří mají v rodině nějakou českou stopu. Velvyslanectví se jim snaží vyjít vstříc, procedura ale trvá několik měsíců, protože vyžaduje ověření řady dokumentů.