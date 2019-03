Velvyslanec Kuvajtu: Přesun ambasády ČR v Izraeli vyvolá agresi

Případný přesun české ambasády do Jeruzaléma vyvolá další agresi. V rozhovoru s ČTK to uvedl nový kuvajtský velvyslanec v České republice Rašíd Fálih Hadžrí. Kuvajt podle něj nechce ovlivňovat vnitřní politiku ČR, nicméně přestěhování české ambasády v Izraeli nepovažuje za dobré řešení. Poškodí to vztahy s arabskými zeměmi, řekl. Česko-kuvajtské vztahy označil za velmi dobré, nicméně poznamenal, že by Kuvajt uvítal navýšení obchodní spolupráce. Přesun českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma dlouhodobě podporuje zejména český prezident Miloš Zeman.

Pro Kuvajťany je Česká republika atraktivní destinací a do českých lázní jezdí velmi rádi. Kuvajtský velvyslanec zaznamenal stížnosti, které se v minulosti objevily v souvislosti s pobytem arabských i kuvajtských hostů v českých lázních. Například obyvatelé lázní Teplice uváděli, že návštěvníci z arabských států narušují svými pikniky venku noční klid či nechávají v parcích odpadky. V nedávné době ale stížnosti utichly. „Jestliže se lidé scházejí v parku, je to náš zvyk, možná si nevybrali nejvhodnější místo, ale nebyl v tom špatný úmysl, nic proti České republice ani jejím občanům," dodal. Zároveň uvedl, že zaznamenal i několik stížností na to, jak bylo s pacienty z Blízkého východu v lázních zacházeno. Tyto problémy již řešil i s českým ministrem zdravotnictví.