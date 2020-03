Velvyslanec čeká, že obchodní fórum posílí český vývoz do USA

Česko-americké obchodní fórum, které se uskuteční příští týden na Pražském hradě, by mělo být prvním ročníkem pravidelné akce. Novinářům to řekl americký velvyslanec Stephen King, který věří tomu, že fórum významně přispěje i k růstu českého vývozu do Spojených států. Na fórum by mělo dorazit na 300 účastníků, podle velvyslance by program nemělo ovlivnit současné rozšíření nákazy koronavirem. Na konferenci vystoupí prezident Miloš Zeman, premiér Andrej Babiš (ANO) nebo předseda Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Obchodní fórum bude součástí Americko-českého podnikatelského týdne konaného 10. až 13. března. Během celého týdne se uskuteční semináře o možnosti podnikání v USA nebo prezentace jednotlivých amerických států. King ve středu pořádá recepci pro podnikatele, na kterou byli pozváni i Babiš a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Spojené státy jsou pro ČR 11. největším exportním trhem.