Velvyslanec: Brexit nebude mít vliv na život Čechů v Británii

Odchod Británie z Evropské unie, který se uskuteční v pátek, nebude mít bezprostřední dopad na životy Čechů v Británii ani Britů v Česku. Jejich práva budou zachována i po vypršení přechodného období na konci roku, musí se ale v zemi, kde žijí, oficiálně zaregistrovat. V rozhovoru s ČTK to řekl britský velvyslanec v Česku Nick Archer. Očekává, že po skončení všech politických jednání se podaří překonat nynější nejistotu a najít vztah mezi Evropskou unií a Británií, který bude výhodný pro obě strany.

Co se týká zahraničních studentů, Británie se podle Archera ještě nerozhodla, zda bude pokračovat v evropském výměnném programu Erasmus nebo bude chtít vytvořit nějaký nový systém otevřený i pro studenty z třetích zemí. Velvyslanec ale zdůraznil, že Británie o zahraniční studenty stojí. "Naše země potřebuje zahraniční studenty, pokud si chce uchovat svou vysokou úroveň. Takže dobří čeští studenti nebudou znevýhodněni," řekl. Velvyslanec také podotkl, že nezaznamenal žádné časté případy návratu českých nebo britských občanů do vlasti kvůli brexitu. "Češi v Británii jsou profesionálové, na manažerských úrovních, jsou dobře integrovaní a neidentifikují se sami jako komunita. Proto očekávám, že zůstanou," řekl. Z Britů žijících v Česku by podle něj mohli odejít lidé vyslaní do země jako pracovníci nadnárodních firem, takových ale podle Archera bude menšina.

Evropský parlament ve středu schválil dohodu o vystoupení Británie z Evropské unie, která Spojenému království umožní v pátek o půlnoci spořádaně evropský blok po 47 letech opustit. Drtivá většina poslanců podpořila pakt, díky němuž budou mít obě strany od soboty 11 měsíců na dojednání budoucích vztahů. Smlouvu, jejíž schválení doprovodili poslanci zpěvem skotské písně na rozloučenou, musí ještě potvrdit zástupci členských zemí, než vstoupí v platnost. V hlasování, jemuž předcházela dlouhá a mnohdy emotivní debata, podpořilo dohodu 621 poslanců, proti se jich vyslovilo 49. Nesouhlas dali najevo především politici britských stran, které usilovaly o setrvání v unii či o vypsání nového referenda.