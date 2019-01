Veletrhy Go a Regiontour provází kampaň z cestovatelských zážitků

Veletrhy Brno spustily před veletrhy cestovního ruchu Go a Regiontour kampaň, která na fotografiích ukazuje reálné zážitky z cest. Lidé se mohou kampaně nazvané Vzácné maličkosti sami zúčastnit a fotografie svých zážitků posílat, doplnit je musí sloganem. Nejlépe vyhodnocená fotografie a slogan se stane součástí kampaně na veletrhy, které se uskuteční v příštím roce, řekla ČTK mluvčí cestovatelských veletrhů Karolína Křenková. "Kampaň upozorňuje na to, že je jedno, zda lidé cestují po rodné zemi či do vzdálených zemí. Snaží se šířit myšlenku, že o nové příběhy, vzpomínky a zážitky z cest se mnohdy starají naprosto všední záležitosti," uvedla Křenková.