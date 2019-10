Vedení KSČM doporučilo poslancům podpořit rozpočet

Poslanci KSČM by měli podpořit příští týden v rozpočtovém výboru Sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2020. Doporučil jim to výkonný výbor KSČM. Po jeho pátečním zasedání to uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip. Zasedání se zúčastnili premiér Andrej Babiš /ANO/ a ministryně financí Alena Schillerová /za ANO/. Výkonný výbor podle Filipa rozhodl po zhruba dvou hodinách absolutní většinou. O tom, jak budou hlasovat poslanci KSČM v prvním čtení, rozhodne až schůzka o zdravotnictví mezi ANO a KSČM, která se bude konat za týden. Komunisté chtějí změnit úhradovou vyhlášku, to však premiér zatím odmítal. Rozpočet na rok 2020 počítá se schodkem 40 miliard korun,komunisté chtěli schodek snížit na 30 miliard.