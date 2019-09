Vědec: Obézním chlapcům se mění tělo směrem k dívčímu

Obézním chlapcům se podle studií českých vědců mění tělo směrem k dívčímu, mají zduřené prsní žlázy a širší pánev. Tuk navíc produkuje ženské pohlavní hormony estrogeny, v těle se tak nedostatečně vyvíjí mužská reprodukční soustava. U obézních dívek puberta nastoupí dříve a je rychlejší, začínají také být menší. Na odborné konferenci Pohyb na předpis to řekl Petr Sedlák z Katedry antropologie a genetiky člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Zatímco v roce 1991 trpělo nadváhou a obezitou deset procent dětí, v roce 2016 už skoro 18 procent. Počet dětí s vyšší hmotností vzrůstá mezi pátým a devátým rokem, u chlapců postupně až do 13 let. Současné děti začaly také podle Sedláka více ukládat tuk v oblasti břicha. Souvisí to podle něj zejména se stravou a stresem. Pohybová doporučení na minimální aktivitu aspoň 60 minut denně plní jen zhruba asi pětina dětí. "Zoufale chybí přirozený pohyb, například když jdete pěšky nebo jedete na kole," uvedl Zdeněk Hamřík z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého Olomouc. Kde pravidelně sportují oba rodiče, je pravděpodobnost, že dítě u sportu vydrží asi 70 procent. U jednoho aktivního rodiče se snižuje na 50 procent.