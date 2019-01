Vědců se na stanici univerzity v Antarktidě vystřídalo už asi 120

Už asi 120 vědců z 25 oborů se vystřídalo na Mendelově polární stanici, kterou na ostrově Jamese Rosse nedaleko Antarktického poloostrova provozuje brněnská Masarykova univerzita. Letošní expedice už je na místě, řekla ČTK Ema Wiesnerová z tiskového odboru školy. Stanice začala fungovat v roce 2007. V tomto týdnu uplyne 90 let od doby, kdy polárník Václav Vojtěch stanul jako první Čech na území Antarktidy. Stavba stanice začala v roce 2005 a slavnostně byla uvedena do provozu v roce 2007. Stála asi 60 milionů korun. Vědci ji využívají dva až tři měsíce v roce, obvykle od ledna do března, kdy jsou v Antarktidě nejpříznivější klimatické podmínky, protože tam panuje léto. Výzkum je založený na dlouhodobých měřeních a podle vědců má přispět k celosvětovému pochopení významu Antarktidy a její role v globální změně klimatu. Letošní výprava na ostrov má 13 členů, výzkumníci vyrazili na cestu 4. ledna.