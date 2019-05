Vědci z ČZU budou v Izraeli zkoumat závlahové systémy pro Česko

V Izraeli bude letos na podzim výzkumná mise České zemědělské univerzity (ČZU) s místními vědci zkoumat závlahové systémy použitelné v Česku. V rozhovoru s ČTK to řekla česká vědecká diplomatka v Izraeli Delana Mikolášová. Podle rektora ČZU Petra Skleničky by systém škola použila do svého projektu na Rakovnicku. Univerzita se tam snaží vymyslet krajinu, která by dokázala odolat těžkým klimatickým podmínkám. "Izrael je světovým lídrem v hospodaření s vodou. Opravdu umí využít každou kapku, jelikož voda je v tomto regionu mimořádně cennou surovinou," řekla ČTK Mikolášová. ČZU navázala spolupráci s izraelským výzkumným institutem Volcani Center, jenž vynalezl kapénkové zavlažování, které dávkuje přesné množství vody až ke kořenům rostlin. ČZU vlastní na Rakovnicku zhruba 500 hektarů půdy, na které ve středisku Amálie zkoumá, jak bude krajina v budoucnu vypadat a předpoví klimatické podmínky v roce 2050.