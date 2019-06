Vědci z Buštěhradu otestují v poušti zařízení na výrobu vody

Vědci z buštěhradského Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) v poušti otestují zařízení na výrobu vody ze vzduchu. Systém představí na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji. Dnes dva kontejnery se zařízením odjely z Buštěhradu do Spojených arabských emirátů. Zařízení budou odborníci v poušti sestavovat na konci července, fungování systému vyhodnotí po šesti měsících, uvedl Tomáš Matuška z UCEEB, který má projekt na starosti. Nyní testovaný systém, který se vejde do dvou lodních kontejnerů, vyrobí 100 litrů destilované vody denně. Další úpravou pomocí minerálů z ní vznikne pitná voda. Zařízení bude stát u velbloudí farmy, kde žije několik stovek závodních velbloudů. Na farmu chodí pro vodu například i beduíni, právě jim by mohlo podle Matušky zařízení sloužit.

"Cíl je udělat zařízení a nabízet ho pro opravdu odlehlé oblasti bez infrastruktury," uvedl Matuška. Při testování v reálném prostředí pouště vědci zjistí, zda stroje nepoškodí například jemný písek. Data budou sbírat na dálku, energii zajistí solární zdroj umístěný nad kontejnery.