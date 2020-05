Vědci z Brna testují buněčnou imunitu proti nemoci covid-19

Vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (ICRC-FNUSA) zkoumají buněčnou imunitu proti nemoci covid-19, což by mohlo pomoct v léčbě nemoci. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská. Buňky vyléčených pacientů by mohly transplantací pomoct dosud nakaženým lidem. Poznatky budou badatelé sídlet se světovou vědeckou komunitou. Lipovská uvedla, že pracoviště jako jediné v ČR odzkoušelo a zavedlo metodu testování buněčné imunity proti covidu-19. Metoda je podle ní klíčová k získání dat o této nemoci právě z pohledu buněčné imunity, o které se zatím ví velmi málo.