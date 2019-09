Vědci z Brna mají projekt, časem by mohl pomoct lidem s cukrovkou

Pomoct lidem s cukrovkou by mohl projekt, na kterém začalo spolupracovat Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA-ICRC) s americkou Mayo Clinic. ČTK to řekla vedoucí centra buněčného a tkáňového inženýrství Irena Koutná. Obě organizace budou pracovat na přípravě buněčné struktury, která by v těle nahradila nefunkční buňky slinivky břišní zodpovědné za produkci inzulínu. Cukrovka by sice nezmizela, ale dokud by měl člověk náhradní buňky, nemusel by si píchat inzulín a žil by jako zdravý člověk. Vše se nejprve bude testovat na zvířatech. Za rok a půl by chtěli výzkumníci na základě získaných dat požádat o peníze z grantu. Za dva a půl roku by podle Koutné mohly začít první klinické studie s účastí lidí, nejspíš však v USA.