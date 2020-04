Vědci z AV vyvíjejí biosenzor pro zjištění koronaviru

Biosenzor, který má odhalit koronavirus v tekutinách i na površích vyvíjejí vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd (AV). Hotový by mohl být do několika měsíců. Podle AV by odhalil virus dříve, než se u lidí začnou tvořit protilátky. Podle vedoucí týmu Hany Lísalové má být biosenzor vysoce citlivý, přenosný a má odhalit virus nejen v tělních tekutinách, ale i ve stěrech z obleků či v obyčejné vodě. Základ biosenzoru jsou výměnné polymerní biočipy.

Rychlejší přípravě napomáhá to, že se navrhovaný postup odvíjí z procesu, který už vědci předtím řešili. Pracovali totiž vývoji biodetekčního systému pro rychlé odhalení patogenů v potravinách. Na akademických pracovištích podle AV mohou vzniknout stovky biočipů, pro rozsáhlejší výrobu by pak bylo nutné navázat spolupráci s firmami.