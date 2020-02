Vědci: Studna nalezená u Pardubic je nejstarším pravěkým dřevěným objektem na světě

Dřevěná studna, kterou archeologové našli při záchranném výzkumu pod budoucí dálnicí D35 u Ostrova v Pardubickém kraji, je nejstarší pravěká dřevěná struktura na světě. Potvrdil to dosavadní výzkum archeologů, kteří ji datují do let 5256 až 5255 před Kristem. "Potvrdilo se jak dendrochronologickým, tak radiokarbonovým datováním, že skutečně je to v této chvíli nejstarší pravěká dřevěná struktura, která je známa. Protože nic staršího takto datováno zatím není, můžeme ji označit za nejstarší na světě," řekl ČTK řekl ředitel Archeologického centra Olomouc Jaroslav Peška. Pro archeology má nález studny veliký význam, a to nejen kvůli jejímu stáří, ale i díky vyspělé technologii, kterou byla postavena.

Studnu postavenou z dubových kmenů nyní odborníci konzervují a dělají další analýzy. Po ukončení výzkumu bude k vidění ve Východočeském muzeu v Pardubicích.