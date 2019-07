Vědci: Oxidem dusičitým jsou nejvíce znečistěné Praha, Brno a Plzeň

Oxidem dusičitým jsou nejvíce znečistěné Praha, Brno a Plzeň. Ukázaly to výsledky společného měření Akademie věd a Centra pro životní prostředí a zdraví. Vědci se zaměřili na období od března do dubna na 200 místech v devíti krajských městech. Nejvyšší hodnoty oxidu dusičitého naměřili na křižovatce Sokolské a Ječné ulice v Praze. Místo patří mezi 18 lokalit s nejvyššími hodnotami NO2 v Česku. Hodnoty v těchto místech se podle studie pohybovaly od 50 do 80 mikrogramů na metr krychlový. Zdraví člověka přitom může podle odborníků ovlivnit hladina nad 30 mikrogramů.