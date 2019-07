Vědci: Hospodaření Lesů ČR zlikvidovalo tisíce chráněných motýlů

Hospodaření státního podniku Lesy ČR zlikvidovalo tisíce přísně chráněných motýlů v chráněném území v jihomoravské Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Pálava. ČTK to v tiskové zprávě oznámili vědci z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Podle vědců Lesy ČR v místě nevhodně hospodaří hlavně co se týče těžby dřeva, strojního čištění pasek a příliš velkého počtu zvěře v oboře. Podobně podle vědců hospodaří státní lesy v dalších přírodně cenných lokalitách, jako jsou jihomoravské lužní lesy, kde se masivně těží. Podle vědců by stačilo mírně změnit přístup. Například motýlům jasoňům vyhovuje takzvané výmladkové hospodaření, kdy se stromy nechají obrazit z pařezů. Tak se podle vědců v místě hospodařilo tisíce let. "A bylo by to i ekonomičtější, ušetří se za výsadby a ještě naroste více dřeva. Ochrana přírody se právě tohle snaží dlouho marně prosadit. Lesníci, bohužel, odmítají jakoukoli změnu zaběhaných postupů," řekl Martin Škorpík z České společnosti entomologické.