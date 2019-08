Vědci: HDP by mohlo v ČR kvůli suchu klesnout až o 1,6 procenta

České republice by mohl v budoucnu kvůli suchu klesnout hrubý domácí produkt až o 1,6 procenta. Vypočítali to vědci z Centra pro vodu, půdu a krajinu, které funguje při České zemědělské univerzitě. Takový pokles HDP by znamenal ztrátu zhruba 80 miliard korun. To navíc nezahrnuje další náklady, jako je třeba zdraví obyvatel nebo škody na životním prostředí. Česko má navíc jedny z nejmenších vodních zdrojů na obyvatele v Evropě, hned po Maltě a Kypru. Vědci z centra pro vodu proto navrhují začít zavádět víc opatření v krajině i zemědělství.