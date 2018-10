Vědci: Aragonitovou výzdobu Zbrašovské jeskyně zachrání sanace

Aragonitové stěny nejcennější a nejobdivovanější části Zbrašovských aragonitových jeskyní, takzvané Opony, by měla do budoucna zachránit pravidelná sanace. Její výzdobu napadají především mikroskopické houby, za problémem stojí prašnost způsobená pohybem až 50.000 návštěvníků ročně. S chemickým postřikem stěn začali odborníci již před pěti lety, díky sanaci aragonitu se spektrum hub výrazně snížilo. Vyplývá to z unikátní výzkumu vědců z Mendelovy univerzity v Brně, který dokončili po více než čtvrtstoletí.

"Ukončením tohoto výzkumu probíhajícího od roku 1991 byl vyřešen bezprecedentní problém, který byl v počátku pokládán za zcela beznadějný. Úspěšná a trvalá sanace křehké aragonitové výzdoby nemá ve světě obdoby a potvrzuje vysokou odbornou úroveň a zápal českých výzkumníků, techniků a jeskyňářů," informoval ČTK Milan Geršl z Mendelovy univerzity v Brně, který v jeskyních dlouhodobě pracoval. Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku. Jde o nejteplejšími jeskyně v celé ČR, celoroční stálá teplota je 14,5 stupně. Byly objeveny v letech 1912/13 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926.