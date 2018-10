Ve volebních štábech jsou politici i novináři

Hnutí ANO svůj hlavní volební štáb umístilo do obchodního domu Kotva. Cílem hnutí premiéra Andreje Babiše je vyhrát boj o pražský magistrát. Přišly asi čtyři desítky novinářů. Volební štáb České pirátské strany je na lodi Cargo Gallery. Předseda strany Ivan Bartoš do něj spolu s místopředsedkyní Olgou Richterovou symbolicky připluli po Vltavě na malé loďce. Možné výsledky voleb Bartoš zatím příliš komentovat nechtěl.

Předseda ČSSD Jan Hamáček neočekává "oranžové cunami" jako v senátních volbách před šesti lety, kdy ČSSD vyhrála se ziskem 13 senátních křesel. Předpokládá, že strana bude nejsilnější na Moravě. Předseda ODS Petr Fiala doufá, že se ODS stane mocenskou alternativou k hnutí ANO. Věří, že jeho strana v letošních senátních a komunálních voleb posílí. Řekl to novinářům po svém příchodu do štábu ODS. Průběžné výsledky zatím nechtěl komentovat.

Lidovci čekají na výsledky tradičně v pražském paláci Charitas. Mezi novináře už přišel předseda strany Pavel Bělobrádek, který očekává, že lidovci obhájí tři senátorská místa a "přidají nějaká navíc". KDU-ČSL se netají ambicí stát se nejsilnějším klubem v horní komoře Parlamentu. Top 09 má štáb ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně. Volební výsledek v Praze nad 12 pct by považoval předseda TOP 09 Pospíšil za solidní, nad 15 pct za úspěch. Úspěchem bude podle něj i jediný senátor. Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) má volební štáb v hotelu Golf v pražském Motole. Fotografovat a natáčet mají totiž povoleno pouze venku a v novinářském salonku. Do štábu už dorazil předseda hnutí Tomio Okamura. Předseda KSČM Vojtěch Filip při příchodu do stranického volebního štábu vyzdvihl, že v řadě obcí byli komunisté jediná strana, která postavila kandidátku.