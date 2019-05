Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku vrcholí přípravy na Jízdu králů, která se koná od pátku do neděle. Rušno je v rodině krále, desetiletého Davida Chaloupky, i v domácnostech desíti jezdců, letos osmnáctiletých chlapců, kteří utvoří královskou družinu. Přípravami však ožila celá obec. "Dolaďujeme objednávky jídla a vdolečků. Dáváme dokupy kroje, zvaní hostů a jejich počítání. Čeká nás generálka a v pátek vyzvednutí krále ve škole, kam pro něj půjdou legrúti," řekla ČTK matka krále Irena Chaloupková. "Kroje a papírové růže na koně jsou nachystané a doručené. Zajišťujeme poslední technické věci, lidé si sem chodí pro informace a vstupenky, je tu rušno," uvedla Petra Kučerová Brandysová, ředitelka Klubu sportu a kultury ve Vlčnově. Organizátoři se připravují na možnou mokrou variantu, kdy by se doprovodný program přesunul z amfiteátru do kulturního sálu. Jízda králů patří k nejznámějším folklorním zvykům v zemi, je zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.