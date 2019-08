Ve Vizovicích začalo tradiční Trnkobraní, každý rok přiláká tisíce lidí

Tradičním koštem slivovice a jiných pálenek začal v pátek ve Vizovicích na Zlínsku dvoudenní festival Vizovické Trnkobraní. Festival se letos koná již 52. rokem, navštěvují jej vždy tisíce lidí. Již 17. rokem je v den zahájení v areálu vizovické likérky košt. Letos na něj dorazilo 1103 vzorků, a to především díky rekordní sklizni ovoce v loňském roce, řekl ČTK obchodně-marketingový ředitel likérky Rudolf Jelínek Miroslav Motyčka. Loni bylo vzorků 965. Tradičně nejvyšší počet vzorků byl letos přihlášen v kategorie slivovice, a to 504. Přišlo však také 131 vzorků hruškovice, 126 meruňkovice, 110 vzorků jablkovice, 56 vzorků třešňovice a 22 vzorků vínovice. "Všechny ostatní druhy ovoce jsou zařazeny do kategorie ostatní. Máme radost, že v této kategorii nechybí ani oskerušovice, která je typická pro oblast táhnoucí se od Vizovic po Strážnici. Za raritu roku bych neváhal letos označit pálenku z ananasu," uvedl Motyčka. Vzorky bude hodnotit asi 400 hodnotitelů rozdělených do 40 komisí.