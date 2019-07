Ve Vítkovicích začíná festival Colours of Ostrava

V Ostravě tuto středu začíná 18. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Multižánrový festival potrvá do 21. července. Na 24 otevřených i krytých scénách nabídne přes 350 programů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel jsou v plánu také diskuse v mezinárodním fóru Meltingpot, kde se představí řečníci z 24 zemí světa. Chystají se i divadelní představení, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity. K hlavním hvězdám letošního ročníku budou patřit například The Cure, Florence + The Machine, Zaz a řada dalších.