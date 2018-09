Ve věznici Valdice chodí do školy a kurzů 15 procent odsouzených

V nejtěžší české věznici ve Valdicích na Jičínsku zahájilo nový školní rok ve vězeňském středním odborném učilišti téměř 160 vězňů. Představuje to přibližně 15 procent ze zhruba 1100 valdických vězňů. Novinářům to ve Valdicích řekli představitelé věznice a Vězeňské služby ČR. Zhruba 65 vězňů se ve třech třídách vzdělává v učebním oboru obráběč kovů. Dalších více než 90 vězňů chodí do různých kurzů, například na svářeče, malíře či knihaře. "Vězni u nás získají vzdělání jako na každé jiné civilní škole, vyučování je podle stejných osnov. Z výučního listu není patrné, že jej získali ve vězeňské škole," řekl vedoucí školy Zdeněk Bartoň. Po absolvování školy nebo kurzu vězni většinou nacházejí uplatnění v údržbářských provozech věznice, v různých zámečnických dílnách. Mohou také pracovat ve výrobních provozech, které věznice nabízejí.