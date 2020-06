Ve velkomeziříčském kostele se při rekonstrukci našlo 13 kilogramů válečných výbušnin

Při opravě podlahy kostela svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí našli brigádníci ve středu asi 13 kilogramů výbušnin, většinou válečné německé. Podle mluvčí policie Stanislavy Rázlové poslední kusy nalezené munice zlikvidovali pyrotechnici ve čtvrtek ráno. "Vzhledem k tomu, že jsme v kostele už dřív našli samopal, nás to úplně nepřekvapilo," řekl ČTK farář Pavel Šenkyřík. Výbušniny podle něj byly pod podlahou ve věži v místech, kde se nachází měch varhan. Varhany v kostele právě procházejí generální opravou asi za 600.000 korun, která by měla skončit do Vánoc. Součástí oprav je i výměna podlahy napadené červotočem. Brigádníci nejdřív pod rozebranou podlahou našli několik válečků, další odkryl pyrotechnik. "Původně jsme ani nevěděli, o co se jedná. Z etymologie ale bylo jasné, že se jedná o něco s dynamitem," řekl Šenkyřík. Teprve přivolaný pyrotechnik určil, že v kostele ležely tři tříkilové náložky Geballte Ladung, tři svitky zápalnice a 41 průmyslových náložek Dynamon 1 o hmotnosti asi 4,1 kilogramu.