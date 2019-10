Ve věku 95 let zemřel sochař, malíř a grafik Karel Malich

Ve věku 95 let ve čtvrtek zemřel malíř, sochař a grafik Karel Malich. Českému rozhlasu to potvrdila Nikola Bukajová z Galerie Zdeněk Sklenář, která ho dlouhodobě zastupovala. Karel Malich byl jedním z nejvýznamnějších českých umělců druhé poloviny 20. století. Proslavil se hlavně jako autor typických drátěných platik. Malich měl blízko k nezvyklým uměleckým materiálům, jako jsou třeba právě dráty, stejně jako k jasným a pestrým pastelům. Jeho největší inspirací byla krajina. Jeho díla si do svých výstav vybíraly i prestižní galerie například ve Vídni nebo New Yorku.