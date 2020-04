Ve věku 87 let zemřela v Itálii herečka Frantová Pelikánová

V Římě zemřela ve věku 87 let herečka Jitka Frantová Pelikánová. Informovala o tom stanice Frekvence 1, které to sdělil její spolupracovník Stefano Di Rienzo. Frantová Pelikánová žila v Itálii od emigrace po roce 1968. Jejím manželem byl exilový publicista a později italský politik Jiří Pelikán. Před pěti lety jí prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy, což vyvolalo protesty kvůli její údajné spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB). Ona sama odmítla, že by spolupráci s komunistickou tajnou policií podepsala. Frantová Pelikánová byla Zemanovou příznivkyní, ještě v neděli dopoledne mu napsala dopis, jehož předání také rozhlas zprostředkoval. Herečka také uvedla, že její onemocnění nesouviselo s koronavirem.

"Jitko, měl jsem Tě moc rád. Byla jsi obdivuhodná herečka. Světlo věčné ať Ti svítí! Tvůj Miloš Zeman," uvedl na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Se svým manželem Jiřím Pelikánem, někdejším ředitelem Československé televize a v letech 1955 až 1963 generálním tajemníkem a předsedou Mezinárodního svazu studentstva, odešla herečka do exilu v roce 1969. Díky jazykovým schopnostem se uplatnila na divadelních scénách v Itálii, Německu i Rakousku. Jiří Pelikán získal italské občanství a v roce 1979 se stal poslancem Evropského parlamentu. Zemřel v roce 1999, jeho manželka v Itálii žila až dosud, do vlasti se pravidelně vracela a pohostinně hrála divadlo.