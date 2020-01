Ve věku 87 let zemřel někdejší novinář a diplomat Dobrovský

Ve věku 87 let dnes odpoledne v Praze zemřel po dlouhé nemoci někdejší novinář, disident, exministr obrany, mluvčí Občanského fóra, kancléř prezidenta Václava Havla a velvyslanec v Rusku Luboš Dobrovský. ČTK o jeho úmrtí informoval ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Dobrovský, který se narodil 3. února 1932 v Kolíně, v roce 2002 obdržel z rukou prezidenta Havla Řád Tomáše Garrigua Masaryka, byl i nositelem řady dalších ocenění.

V jeho životě se odrazily dějiny druhé poloviny 20. století. Jeho otec zahynul v koncentračním táboře a on sám koncem 50. let nastoupil do rozhlasu, kde do začátku normalizace působil jako komentátor a zahraniční zpravodaj. Po vyhození v roce 1969 pracoval jako skladník, čistič oken a topič. Signatář Charty 77 také redigoval samizdatové publikace. V roce 1989 se stal mluvčím Občanského fóra, později nastoupil na ministerstvo zahraničí, od října 1990 do července 1992 byl ministrem obrany rozpadajícího se Československa. V dalších dvou letech vedl Kanceláře prezidenta republiky, opět působil na ministerstvu zahraničí a v letech 1996-2000 byl velvyslancem v Rusku.

Bývalý diplomat a politik Michael Žantovský považuje Dobrovského za výjimečně charakterního, zásadového a věrného člověka. "Byl to dobrý kolega, dobrý kamarád a zasloužil se nemalým dílem o svobodu a demokracii v této zemi," řekl ČTK. S Dobrovským se znal dlouho. "On byl kolega mého otce v Památníku národního písemnictví, takže jsem ho poznal jako dospívající nebo kluk. A samozřejmě, že jsme před i po listopadu 1989 spolupracovali a strávili mnohé vzrušené chvíle," dodal. Bývalý prezident Václav Klaus, který s Dobrovským společně působil v československé vládě v letech 1990 až 1992, ocenil jeho pevnost názorů. "Luboš Dobrovský byl výraznou osobností naší polistopadové éry. Vždy svůj, vždycky opravdový, vždy zásadový. Takových lidí je málo. Protože byl velmi ostrý ve svých názorech, dostávali jsme se často do rozporu. Někteří lidé názory nemají, a proto není možné s nimi nesouhlasit. Luboš Dobrovský je měl," uvedl Klaus pro ČTK.