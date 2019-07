Po dlouhé nemoci zemřel ve věku 83 let herec, kaskadér a moderátor Zdeněk Srstka. Českému rozhlasu to potvrdil jeho syn Jiří. Srstka účinkoval ve dvou stovkách filmů a seriálů. Proslavil se například ve filmech Marečku, podejte mi pero nebo Limonádový Joe. Od poloviny 90. let byl také tváří pořadu Chcete mě?, který hledal domov pro opuštěné psy. V roce 1960 se Srstka také jako vzpěrač zúčastnil olympijských her v Římě. Poslední rozloučení se uskuteční pouze v rodinném kruhu.