Ve věku 78 let zemřela herečka a dabérka Jana Drbohlavová

Ve věku 78 let zemřela divadelní a filmová herečka Jana Drbohlavová. Serveru Blesk.cz to potvrdil její bývalý manžel Ladislav Županič. Diváci si herečku asi nejvíce pamatují jako učitelku v komedii Dívka na koštěti. Věnovala se také dabingu, kde například propůjčila svůj hlas indiánské dívce Nšo-či v sérii o Vinnetouovi a později profesorce McGonagallové ve filmech o Harry Potterovi. Podle serveru Drbohlavová zemřela v noci z neděle na pondělí ve spánku v pražské Nemocnici pod Petřínem. V 60. až 80. letech hrála i ve filmech, televizních inscenacích a také v seriálech, například Hříšní lidé města pražského, Arabela a My všichni školou povinní. Účinkovala často v rozhlase.