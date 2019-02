Ve věku 76 let zemřel filatelista Ludvík Pytlíček ze Semil, donedávna majitel zřejmě největší sbírky známek v Česku. Informuje o tom server Blesk.cz. Pytlíčkovu sbírku zahraniční pojišťovny oceňovaly na více než 100 milionů korun. Předloni se ji ale rozhodl postupně rozprodat, protože jeho děti filatelistický koníček nezdědily. Pytlíček skončil před Vánocemi v jedné z pražských nemocnic poté, co byl nalezen nedaleko svého domu v bezvědomí. Do své smrti se už sběratel z bezvědomí neprobral, příčinou úmrtí byla cévní mozková příhoda.

Pytlíčkova sbírka známek z let 1918-1939 čítala 5000 listů, získala řadu ocenění na mezinárodních výstavách. Jeho nejvzácnější známku, zeleně žilkovanou čtyřkorunu s černým převráceným přetiskem Pošta Československá 1919, získal loni v březnu nový majitel v aukci za 7,8 milionu korun. První pětina Pytlíčkovy sbírky se o rok dříve prodala za více než deset milionů korun. Pytlíček patřil do nejprestižnějšího světového klubu majitelů filatelistických rarit Club 100 de Monte Carlo de l ́Elité de la Philatelie, jehož členkou je mimo jiné i anglická královna.