Ve věku 72 let zemřela herečka Táňa Fischerová

Ve věku 72 let ve středu zemřela herečka Táňa Fischerová. ČTK to sdělila ředitelka Českého helsinského výboru Lucie Rybová. Fischerová se vedle herectví řadu let věnovala také charitě a politické činnosti. Působila v nadacích a občanských sdruženích, v letech 2002 až 2006 byla poslankyní a v roce 2013 kandidovala jako nezávislá v prezidentských volbách. Na filmovém plátně se poprvé objevila pod režijním vedením Vladimíra Čecha v československém dramatu Kohout plaší smrt v roce 1961. Hrála také například ve filmech Hotel pro cizince (1966), Lev s bílou hřívou (1986) nebo Svědek umírajícího času (1989). Po roce 1989 se objevila například v seriálu Konec velkých prázdnin (1994). Velkou láskou Táni Fischerové byla poezie. Léta se o ní dělila s návštěvníky Violy a Lyry Pragensis. Její melodický hlas jakoby stvořený pro lyrické verše zněl často i z rozhlasu. Je autorkou několika knih.

Ombudsmanka a bývalá mluvčí Charty 77 Anna Šabatová ČTK řekla, že Fischerová byla vzácná žena. "Oceňovala jsem především její občanské a politické angažmá, uměřené v projevu, ale odvážné, moudré a vizionářské svým obsahem. Bude nám chybět," uvedla Šabatová. Také podle zpěvačky Marty Kubišové byla Táňa Fischerová neobyčejně statečná žena, která svůj nelehký osud nesla s velkou noblesou. Obdivovali ji i další její profesní kolegové, herec Jan Potměšil a režisér Jiří Strach. Jedním z posledních filmů, ve kterých se objevila, byl právě Strachův film Operace Silver A. "Velmi mi tehdy pomohla, protože jedna významná česká herečka to odmítla, že to je malá role. Táňa byla taková frajerka, že mi tam šla pomoci," řekl Strach ČTK.