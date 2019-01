Ve věku 70 let zemřel bývalý poslanec Ivan Mašek

Ve věku 70 let zemřel bývalý poslanec za ODA Ivan Mašek. ČTK to sdělil mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Byl signatářem Charty 77. V říjnu 1989 byl zatčen a uvězněn pro pobuřování, propustili ho 17. listopadu. Mašek se účastnil založení Občanského fóra a v prosinci 1989 Občanské demokratické aliance (ODA). Od června 1990 do léta 1998 byl členem českého parlamentu. V letech 1991 a 1992 působil ve funkci předsedy vyšetřovací komise České národní rady (ČNR) pro otázky lustrací. Mandát ve Sněmovně obhájil i v roce 1996. Filozof a někdejší předseda ODA Daniel Kroupa byl zprávou o Maškově úmrtí zaskočen, podotkl, že loni oslavili jeho sedmdesátiny.