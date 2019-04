Ve věku 54 let zemřel bývalý šéf rozvědky a velvyslanec Schwarz

Ve věku 54 let zemřel bývalý šéf Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědky, a někdejší velvyslanec v Izraeli Ivo Schwarz. Oznámil to na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Schwarz byl z dosavadních osmi ředitelů rozvědky od vzniku samostatného Česka nejdéle působícím. V jejím čele stál sedm let. Po odchodu z čela rozvědky se Schwarz stal českým velvyslancem v Izraeli. Na tomto postu ho loni v říjnu vystřídal bývalý ministr obrany a zahraničí Martin Stropnický (ANO).