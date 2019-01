Ve Špindlerově Mlýně po nárazu do stromu zemřela sáňkařka

Ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších v úterý večer zemřela zřejmě po nárazu do stromu čtyřicetiletá sáňkařka. Žena byla nalezena před 22:00 poblíž sáňkařské dráhy nedaleko stromu, do kterého pravděpodobně narazila. Pro ČTK to uvedl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Ivo Novák. První resuscitaci ženě poskytli lidé na místě neštěstí, kterým radili operátoři záchranářů. Do příjezdu posádky záchranné služby z Vrchlabí v resuscitaci pokračovali záchranáři horské služby ze Špindlerova Mlýna. "Lékař pak zjistil, že sáňkařka utrpěla vážná zranění neslučitelná se životem a byl nucen konstatovat její úmrtí," uvedl Novák.