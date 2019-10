Ve španělské dílně se poprvé rozezní nové varhany pro sv. Vít

V barcelonské dílně Gerharda Grenzinga, který vyrábí nové varhany pro svatovítskou katedrálu, se v pondělí nový nástroj poprvé rozezní. Slavnostní koncert bude v režii varhaníka Josefa Kšici, který je regenschorim svatovítské katedrály a na nové varhany bude hrát i v Praze. Varhany jsou už téměř celé hotové a sestavené. Po koncertě, který ověří všechny možnosti nástroje, se rozmontují, povezou do Prahy a postaví se na kůru pražské katedrály, který ještě čekají stavební úpravy. V Praze se nástroj rozezní příští rok. ČTK o tom za organizátory informoval Šimon Slavík. Na barcelonském koncertě ale nebude nástroj zapojen celý, prostor dílny to neumožní. "Kdyby se rozezněly kompletně, nešlo by v dílně vydržet - je to sice velký prostor, ale není to katedrála," vysvětlil to Štěpán Svoboda, manažer projektu svatovítských varhan.

Myšlenka vybavit katedrálu odpovídajícím nástrojem, který by svým zvukem obsáhl celý prostor, je stará téměř sto let. Až v roce 2017 vznikla nadace na dostavbu nástroje. Po výběrovém řízení se nástroj zhotovuje v barcelonské dílně. Varhany poprvé oficiálně zazní 15. června 2020 na svátek sv. Víta, hlavního patrona katedrály, kdy budou při slavnostní liturgii požehnány pražským arcibiskupem, kardinálem Dominikem Dukou. Na získání peněz pro vznik nových varhan nadační fond vyhlásil sbírku. Trvá téměř tři roky a za tu dobu se většími i drobnými dary podařilo získat 98 procent stanovené částky, tedy 79 milionů korun. Varhany také dostanou ozdobu v podobě skleněných prvků, které budou umístěny mezi píšťalami. Autorem designu je Peter Olah, který mnoho let pracuje v automobilovém průmyslu. Inspiroval se tvarem Panské skály mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem, v regionu spojeném s výrobou skla. Čedičové skále se přezdívá kamenné varhany.