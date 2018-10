Ve 128. ročníku Velké pardubické se představí 21 koní

Obhájce vítězství No Time To Lose je největším favoritem dnešního 128. ročníku Velké pardubické. V sedle devítiletého hnědáka se o svůj první triumf ve slavné steeplechase pokusí Josef Váňa mladší, jenž by tak navázal na svého legendárního otce, který v dostihu na 6900 metrů vybojoval rekordních osm triumfů.

Právě Josef Váňa starší je trenérem No Time To Lose, kterého loni do cíle dovedl Jan Kratochvíl, ale letos kvůli zlomené ruce nestartuje. K favoritům dostihu s dotací pět milionů korun, který odstartuje v 16:40, patří i další Váňův svěřenec Ange Guardian s žokejem Jiřím Kouskem. Dostih poběží 21 koní. Na pátý titul za posledních sedm let bude útočit žokej Jan Faltejsek, který pojede s Tzigane Du Berlais, druhým koněm z červnové kvalifikace. Loni byla třetí Delight My Fire, zkušenosti s Velkou pardubickou mají i třináctiletí Nikas, Kasim a Universe of Gracie. Poběží i vítěz z roku 2015 Ribelino.