Vatikán chystá betlém z písku, podílet se bude i sochař z Česka

Svatopetrské náměstí ve Vatikánu bude o letošních Vánocích zdobit obří betlém z písku, na jehož vytváření se bude podílet i sochař z České republiky. Už o tomto víkendu kvůli tomu auta do centra Vatikánu přivezou přes 700 tun písku z Dolomit. Vatikán jako autory vybral čtyři sochaře - po jednom z USA, Nizozemska, Ruska a Česka, které zastupuje Radovan Živný. Ti mají čas od 21. listopadu do 7. prosince, aby zvládli z písku vydlabat obří reliéf dlouhý 16 metrů, pět metrů vysoký a šest metrů hluboký. Celé dílo bude zabírat plochu 25 metrů čtverečních. Vatikán se snaží svými obřími betlémy každoročně přilákat na Svatopetrské náměstí co nejvíce turistů.