Přes svátky letos vyjede za teplem kolem 270 tisíc Čechů. Odhaduje to Asociace cestovních kanceláří ČR. Oproti loňsku se prodeje zimních zájezdů zvedají o desítky procent. Kromě oblíbeného Thajska a Spojených arabských emirátů lidé míří taky do Afriky. Novinkou posledních let je třeba Senegal nebo Keňa. Podle místopředsedy Asociace Jana Papeže je navíc letošní nabídka dovolených na poslední chvíli výrazně větší než před rokem.