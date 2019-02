Vamberecká krajka míří na seznam lidové kultury ČR

Královéhradecký kraj podá do 28. února žádost na ministerstvo kultury o zapsání vamberecké krajky na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Nominaci schválila krajská rada. Ještě letos by měl o žádosti rozhodnout ministr kultury. "Tradice krajkářství na Vamberecku je významnou a hlavně nepřerušenou součástí místní lidové tradice od poloviny 17. století. Je naší povinností zajistit, aby se paličkování nejen uchovalo pro další generace, ale aby se také dál rozvíjelo," řekla ČTK náměstkyně hejtmana pro školství Martina Berdychová (Východočeši). Podle vedení kraje jde o další krok na cestě k zapsání této přes 400 let přetrvávající tradice na seznam UNESCO.

Historie krajkářství na Vamberecku sahá až do 17. století, kdy podorlické panství získal císařský generál Kašpar z Grambu. Jeho manželka Magdaléna Grambová pocházela z belgických Flander a zavedla mezi zdejším obyvatelstvem paličkování jako robotní povinnost. Krajkami se zdobily ženské i mužské oděvy a v 19. století se obliba takzvaných vláčkových krajek z Vamberecka rozšířila i na lidové kroje. V roce 1889 vznikla ve Vamberku První česká odborná škola krajkářská.