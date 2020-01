Vamberecká krajka a hody s právem jsou na seznamu zvyků a tradic

Ministerstvo kultury (MK) zapsalo v prosinci na seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury vambereckou krajku a tradiční hody s právem na Uherskohradišťsku. ČTK to řekla mluvčí MK Michaela Lagronová. Umístění 400 let staré tradice vambereckého krajkářství na tuzemský seznam by mělo být dalším z kroků k případnému zápisu na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Podle dřívějších informací by chtělo ministerstvo připravit nominaci krajkářské výroby na seznam UNESCO v rámci nadnárodního projektu. Nominace, na kterých se podílí více států, mají v poslední době při zápisech větší šanci, a to jak v případě nemovitých památek, tak nehmotného dědictví.

Tradice krajkářství na Vamberecku je nepřerušenou součástí místní lidové tradice od poloviny 17. století, kdy podorlické panství získal císařský generál Kašpar z Grambu. Jeho manželka Magdaléna Grambová pocházela z belgických Flander a zavedla mezi zdejším obyvatelstvem paličkování jako robotní povinnost. Uchování tradice podpořil v roce 1889 vznik První české odborné školy krajkářské ve Vamberku.