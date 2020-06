Válková do několika týdnů předloží zákon o dětském ombudsmanovi

Vláda by měla do několika týdnů dostat návrh zákona o dětském ombudsmanovi, který by prosazoval práva dětí. V týmu by měl 50 lidí. Jeho úřad by měl po republice tři pobočky - v Praze, Brně a Ostravě. Obrysy připravované normy představila na tiskové konferenci vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO). Se zřízením postu počítá Úmluva o právech dítěte. ČR je jednou z posledních zemí, která dětského ombudsmana nemá. Nový ochránce dětských práv by podmínky dětí v zemi pravidelně vyhodnocoval. Vydával by pak doporučení úřadům a zákonodárcům. Prověřoval by i stížnosti a domáhal se nápravy. Agendu by mělo na starosti 35 expertů, 15 zaměstnanců by zajišťovalo provoz.

Česko dlouhodobě sklízí kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí za vysoký počet dětí v ústavech a za roztříštěnost péče mezi několik resortů. O postu dětského ombudsmana se mluvilo už před víc než deseti lety v době českého předsednictví Evropské unii.