Váleční veteráni mohou navštěvovat univerzitu třetího věku na UK

Do kurzů Univerzity třetího věku (U3V) na Univerzitě Karlově budou moct nově chodit i čeští váleční veteráni. Rozhodl o tom rektor školy Tomáš Zima. Podle něj tak chce univerzita ocenit, že tito lidé neváhali nasazovat své životy za svobodu ostatních. Dosud mohli Univerzitu třetího věku navštěvovat zpravidla jen důchodci s maturitou. ČTK o tom informoval mluvčí UK Václav Hájek. Podle nového opatření rektora se budou moct do programů Univerzity třetího věku nově zapisovat všichni vojáci, kteří jsou podle zákona válečnými veterány. To znamená, že byli třeba alespoň 90 dnů v zahraniční bojové misi nebo rok v mírové misi. "Univerzita Karlova se tak rozhodla proto, aby těmto osobnostem, které neváhaly a nasazovaly životy za naše bezpečí a svobodu, umožnila jejich další rozvoj vzdělávání. Bereme to jako formu jejich ocenění," řekl Zima.

U3V je součástí nabídky celoživotního vzdělávání. Kurzy trvají obvykle čtyři až šest semestrů, tedy dva až tři roky. Konají se zpravidla jednou za dva týdny, a to formou přednášek a cvičení. Po absolvování dostanou účastníci certifikát, který ovšem není potvrzením o získání vysokoškolského vzdělání. Vzdělávání tohoto typu nabízí i jiné vysoké školy než UK.