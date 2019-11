Václav Nedomanský je druhým Čechem v hokejové Síni slávy v Torontu

V nejprestižnější hokejové Síně slávy už jsou dva čeští rodáci. Pět let po Dominiku Haškovi do ní v Torontu nově uvedli Václava Nedomanského. Kanonýr Slovanu Bratislava, československé reprezentace i profesionálních týmů v zámoří se ocenění dočkal v 75 letech. „Cítím se jako filmová hvězda, ale to já nejsem,“ začal svou řeč na pódiu Nedomanský. Stal se inovátorem jako emigrant z východní Evropy, který se prosadil do NHL a byl tak příkladem pro další. O jeho životní cestě natočil dokument jeho syn Vashi.