V4 a Německo chtějí pomoci Maroku i posilovat bezpečnost

Země visegrádské čtyřky (V4) a Německo společně připraví projekt pomoci Maroku. Na tiskové konferenci po společném jednání předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska, a německé kancléřky Angely Merkelové v Bratislavě to řekl slovenský premiér Peter Pellegrini. Podle něj tak země přispějí k řešení vnějších příčin migrace. "To Maroko, to byl můj nápad. Když se posílají peníze přes jiné struktury a fondy, tak příjemci ani neví, že to přišlo od nás. Maroko je země, ze které přichází nejvíce ilegálních migrantů," řekl později novinářům český premiér Andrej Babiš. Parametry připravovaného projektu ani jeho finanční rámec podle Babiše zatím nebyly stanoveny. Pellegrini i Babiš zdůraznili nutnost zamyslet se nad zajištěním bezpečnosti Evropy.

Český premiér zdůraznil význam členství v NATO. Pokud jde o EU, za zásadní označil nadcházející volby do Evropského parlamentu. Jejich tématy budou podle něj například brexit, sankční politika či migrace. Od budoucího předsedy Evropské komise Babiš očekává, že bude více naslouchat členským státům a že bude bojovat proti byrokracii. Babiš se rovněž vyslovil pro rozšíření schengenského prostoru o další státy.