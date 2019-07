V ZOO Dvůr Králové se po 30 letech narodili lvi berberští

V ZOO Dvůr Králové nad Labem na Trutnovsku se po 30 letech narodila mláďata lvů berberských. Narodila se 10. května a chovatelé začali malého samce a samici v minulých dnech pouštět do výběhu. ČTK to řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Dvorská zoo se specializuje na Afriku, velmi úspěšná je v chovu nosorožců či žiraf. Matkou mláďat se po 106 dnech březosti stala dvouletá samice Khalila. Otcem lvíčat je sedmiletý samec Bart, kterého návštěvníci vídají v safari parku od roku 2014, kdy do Dvora Králové přišel společně s bratrem Napoleonem. Mláďata se původně narodila tři, ale chovatelé jednoho ze dvou samců utratili. "Chovat více samců pohromadě v rodinné skupině v lidské péči je komplikované a my musíme chov z tohoto důvodu regulovat," uvedl vedoucí zoolog Jaroslav Hyjánek. Uvedl, že skupiny lvů bývají ve volné přírodě tvořeny jedním vůdčím samcem a několika samicemi, které odchovávají koťata.

Zoo patří kraji a je nejnavštěvovanějším turistickým místem regionu. Loni ji navštívilo 524.000 lidí.