V Zoo Dvůr Králové naložili pět nosorožců pro cestu do Rwandy

V Zoo Dvůr Králové nad Labem naložili pět vzácných nosorožců černých pro cestu do středoafrické Rwandy. Do tamního národního parku Akagera by měli po leteckém převozu dorazit v pondělí dopoledne. Ve Rwandě mají zvířata podpořit v minulosti vyhubenou populaci nosorožců. Jde o dosud největší transport nosorožců z Evropy do Afriky, řekla ČTK mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Pět železných beden se třemi samicemi a dvěma samci naložil jeřáb na kamiony, které jedou na letiště. Nosorožci si při zhruba tříměsíční přípravě na cestu na transportní bedny zvykali, procházeli skrz ně ze stájí do výběhu. Dnes jim ošetřovatelé do beden dali jablka a zavřeli je v nich. Zároveň zvířatům nastřelili do těla sedativa. Uspána při transportu nebudou. Do Afriky je doprovází pětičlenný tým, jehož členem je také africký odborník na transporty zvířat Pete Morkel.

Dvorská zoo, kterou vlastní Královéhradecký kraj, patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě. Tři nosorožci pro Rwandu jsou z chovu dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari dorazili do Dvora Králové loni na podzim. Náklady na projekt činí asi 4,3 milionu korun. Nejdražší z toho je letecký transport za asi 3,5 milionu korun a pořízení beden za 700.000 korun. Peníze poskytli dárci a na projekt šel také výtěžek z různých akcí dvorské zoo. Zvířata budou darem rwandské vládě.