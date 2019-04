V zimní sezoně zemřelo na silnicích 194 lidí, meziročně o 19 více

Od loňského listopadu do konce letošního března zaznamenala policie 40.888 nehod, o 184 méně než za stejné období loňského roku. Zvýšil se ale počet usmrcených osob, za pět měsíců jich na silnici zemřelo 194, o 19 více než ve stejném období před rokem. Na tiskové konferenci ke zhodnocení zimní sezony na silnicích to řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Upozornil také na to, že stále přibývá havárií motocyklistů. V zimních měsících jich bylo 317, o 175 více než v minulém období, zemřelo jich osm, meziročně o šest více. "Česká republika se stále řadí mezi státy s vysokým počtem dopravních nehod," doplnil Lerch.