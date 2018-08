V zaplněném Atriu 'Plastici' zahájili oslavy 50 let své existence

V zaplněné kapli prostoru Atria na pražském Žižkově zahájila skupina The Plastic People of the Universe (PPU) komorně laděným koncertem oslavy 50 let své existence. Vyprodaný koncert navštívili pamětníci jejich nelegálních vystoupení v 70. letech i posluchači mladší generace. PPU vznikli v roce 1968. S nástupem normalizace byl v roce 1970 kapele odebrán profesionální status a vybavení. Státní šikana vyvrcholila zatčením všech členů skupiny v březnu 1976. Vzbudilo to protesty mezinárodní kulturní veřejnosti. Při kampani na jejich obranu se zformovala pozdější Charta 77. Svá v zahraničí vydaná alba, která kolovala v kopiích mezi zastánci nezávislé kultury, mohli PPU ve své vlasti vydat až po roce 1989.